Sie ist an und für sich ein ruhiger Zeitgenosse, die Firma EGO in Heinfels. Kaum einmal tritt sie öffentlich in Erscheinung. Doch jetzt sorgt sie für einige Aufregung und das sorgt für Gerüchte. Fakt ist: Das Unternehmen mit Hauptsitz im deutschen Oberderdingen (Landkreis Karlsruhe) befindet sich in einer schwierigen Lage. Pandemie und Krieg zeigen hier ihre Auswirkungen. "Aufträge wurden verschoben, die Lager der Kunden sind voll und es gibt verhaltenes Kaufen". So beschreibt Thomas Schmidt, der Geschäftsführer von EGO in Heinfels die aktuelle Lage.