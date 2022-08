Am 24. Juli wurden im Gemeindegebiet von Lavant 17 Schafe und eine Ziege gerissen. Die nun vorliegenden DNA-Ergebnisse haben ergeben, dass bei den begutachteten Schafrissen zwei Wolfsindividuen aus der italienischen Herkunftspopulation nachgewiesen werden konnten. Konkret handelt sich dabei um einen männlichen Wolf (108 MATK), der bereits im Jahr 2021 mehrfach in Tirol bei einem Rotwild-Riss in Neustift im Stubaital (Bezirk Innsbruck-Land) sowie bei Nutztier-Rissen in Trins (Bezirk Innsbruck-Land), Hopfgarten in Defereggen, Außervillgraten und Assling sowie in Kärnten nachgewiesen wurde.