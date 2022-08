Der von vielen mit großer Erwartung angepeilte Abend im Innenhof von Schloss Bruck hätte eigentlich am 4. Juni anlässlich der Vernissage zur Ausstellung „Kosmos“ stattfinden sollen. Gerhard Haderer war mit seiner Familie zur Eröffnung extra nach Lienz gereist. Das Pressegespräch am Vormittag konnte noch stattfinden, doch dann verdunkelte sich der Himmel und die Vernissage fiel buchstäblich ins Wasser.

Umso größer war die Freude, dass sich Gerhard Haderer sofort bereiterklärte, im Sommer noch einmal Schloss Bruck zu besuchen. „Lienz ist so schön, da komme ich gerne wieder!“, sagte der Karikaturist. In Kürze ist es so weit: Die Veranstaltung wird im Rahmen eines Sommerfestes auf Schloss Bruck nachgeholt. Die Bürgermeisterin der Stadtgemeinde Lienz, Elisabeth Blanik, wird den Abend am 11. August, um 19 Uhr eröffnen. Den Menschen Haderer, seine Intentionen und seinen unvergleichlichen Humor werden die Schlossbesucher in einem Gespräch näher kennenlernen, das Moderatorin Karin Stangl mit ihm führen wird. Und natürlich steht auch die Ausstellung mit den rund 80 unvergleichlichen Zeichnungen und Gemälden für offen.

Ansturm auf Haderer-Ausstellung ist enorm

Bereits seit zwei Monaten sorgen die Grafiken und Ölbilder von Gerhard Haderer im Museum Schloss Bruck für Schmunzeln und den einen oder anderen lauten Lacher bei den Besuchern. Viele haben sie schon gesehen. Der Ansturm auf die Ausstellung mit den humorvollen und schonungslosen Darstellungen ist enorm.

Was der Meister des feinen Pinselstrichs, Gerhard Haderer, selbst zu seinen unverkennbaren Arbeiten zu sagen hat, wird mit Spannung erwartet. Und das Beste: Dabei sein kann jeder, der einen Künstler dieses Kalibers einmal live erleben möchte. Eine Vorab-Anmeldung zum Sommerfest auf Schloss Bruck unter der E-Mail-Adresse: museum@stadt-lienz.at ist allerdings aus organisatorischen Gründen unbedingt erforderlich.