Teuerungsbekämpfung, Energieversorgungsängste, Pandemiemaßnahmen: Gegen dieses Sorgen-Trio infernal wirkt Landespolitik so ohnmächtig wie zum Krieg in der Ukraine. Allenfalls die Hitzewelle lässt die regionalen Mandatare ähnlich hilflos erscheinen. Doch ihr Countdown läuft unbarmherzig. In 53 Tagen ist ihr Ablaufdatum. Und der Wahlkampf beginnt zwar erst auf wenigen Plakaten, tobt aber hinter den Kulissen. Es ist die Phase der Meinungsforscher. Schon vor Wochen schickte die ÖVP den Demoskopen ihres Vertrauens ans Werk – und behielt das Ergebnis für sich.