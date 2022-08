Hier oben, ganz allein, sind die Probleme von dort unten wie weggewischt. "Up there I feel there's nothing above", singt Johannes Jünnemann. Im peripheren Blick sieht er verschwommen die Lichter der Stadt und der vorbeiziehenden Autos. All das interessiert ihn in diesem Moment im Winter 2021 nicht, als er bei einer abendlichen Skitour auf dem Zettersfeld steht und vorbei am Steinermandl hinunter in den Lienzer Talboden blickt. So entstand die Idee zur Single-Auskoppelung "Up there" vom gerade erschienenen Album "World Below" - also "die Welt dort unten". Gemeinsam mit seinem musikalischen Spezi Jakob Ranacher schrieb er zehn Songs, die sie in den Semesterferien 2022 bei Markus Musshauser in den 17 Studios in Nußdorf-Debant mit Studiomusikern aufnahmen.