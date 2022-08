Die Wolfsthematik ist in Tirol Chefsache. Anton Mattle, der neue Obmann der ÖVP, hat gesprochen: Schnell, unbürokratisch und effizient sollen Abschüsse von Problemwölfen erfolgen – via Verordnung, nicht mehr per Bescheid. Über Aufhebung der Schonzeit in bestimmten Gebieten soll das erfolgen. Der Abschuss des Problemwolfes auf der Lavanter Alm wird gefordert.