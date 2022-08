Das hat es vor der Pandemie nie gegeben: In Osttirol herrscht Vollbeschäftigung bei einer Arbeitslosenquote von 2,4 Prozent. Schon einmal, im Pandemiejahr 2021, hat man dieses Ziel erreicht. Damals lag die Arbeitslosenquote im Sommer bei 3,5 Prozent. Die aktuelle niedrige Quote von 2,4 Prozent ist ein Indiz dafür, dass die Wirtschaft in Osttirol brummt. 20.604 unselbstständig Beschäftigte waren registriert. Mit der Quote liegt der Bezirk in Tirol gut im Rennen – nur Reutte und Kitzbühel haben mit zwei Prozent die bessere Arbeitslosenquote.