Mit insgesamt fünf Schülerrangglern und einem allgemeinen Ranggler reiste man nach Salzburg auf den Hohen Hundstoan und da hieß es "Siegen oder Fliegen", denn nur der Klassensieger erhält die begehrte Hundstoanmedaille. Maximilian Wibmer holte sich am Hundstoan mit fünf top Kämpfen und vollem Kampfgeist seine erste Hundstoanmedaille in der Klasse bis 8 Jahren.

Matthäus Gander, der sich momentan in Topform befindet, legte seine vier Mitfavoriten auf die Schultern und holte ebenfalls in der Klasse bis 14 Jahren die Hundstoanmedaille nach Osttirol. Topfavorit Gabriel Mariner, Emanuel Wibmer und Sandro Wibmer konnten einige Kämpfe gewinnen und schieden kurz vor dem Finale aus. Der einzige Kämpfer in der Meisterklasse I, Kevin Holzer musste sich im Finale nach rund fünf Minuten Kampfzeit geschlagen geben und so hieß der Sieger Christopher Kendler. Hogmoarsieger wurde der Pongauer Thomas Scharfetter.