Warum schreit dieses Kind am Lienzer Hauptplatz wie am Spieß und alle drumherum müssen lachen? Warum schaukelt dieser Junge einige Meter weiter mit einer VR-Brille vor den Augen? Warum hat eine Gruppe Menschen auf dem Lienzer Johannesplatz gelbe Regenmäntel an, posiert auf einem Zebrastreifen und im Hintergrund läuft "Come Together von den Beatles? Und warum besitzt dieses übergroße Nilpferd die Dreistigkeit die schönen Lienz-Rosen zu fressen? Ja, es ist unverkennbar: Olala hat wieder Einzug in die Lienzer Innenstadt gefunden. Das freut auch die Familie Leitner-Kornmüller, die extra den Weg aus Wien auf sich genommen hat.