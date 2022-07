Ein 60-jähriger war gestern gegen 13 Uhr in seinem Wald in Amlach, im Bereich des Bereich Ehrenberger Waldes, mit Holzarbeiten zur Schadholzbeseitigung beschäftigt. In weiterer Folge wurde der Mann im Zuge von Schneiderarbeiten von einem zurückschnellenden Baumstamm im Bereich der Brust getroffen. Ein Angehöriger des verletzten Forstarbeiters, welcher sich zum Zeitpunkt des Unfalles bei ihm aufhielt, setzte die Rettungskette in Gang.

Der 60- Jährige wurde nach erfolgter Erstversorgung vom Rettungshubschrauber Christophorus 7 mittels Tau geborgen und ins Bezirkskrankenhaus Lienz geflogen.