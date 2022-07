Über 1000 Sirenen, rund 13.700 Pager bei den Rettungskräften sowie die dafür notwendige Netzinfrastruktur umfasst das Warn- und Alarmierungssystem des Landes Tirol. 119 Sirenen und 1600 Pager davon sind allein in Osttirol im Einsatz. Ausfälle hat es seit der Inbetriebnahme im Jahr 2006 so gut wie keine gegeben. Aber vor allem die Software des Systems ist in die Jahre gekommen. Zwei Millionen Euro investiert das Land Tirol deshalb in die Weiterentwicklung und Erneuerung des Warn- und Alarmierungssystems.