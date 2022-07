Herzlich Willkommen liebe Kinder jeden Alters“, begrüßte Moderator Helfried das Olala-Publikum in der ausverkauften Dolomitenhalle ehe er sie zu „Meine Oma fährt im Hühnerstall Motorrad“ singend die wohl schrillste Großmutter dieser Tage in Lienz einklatschen ließ: Die Finnin Sari Mäkelä ließ ihre Bühnenfigur akrobatische Leistungen vollbringen, von der viele Senioren wohl nur zu träumen wagen. „Bakeke“ heißt auf hawaiianisch Eimer und bildete die Essenz des ausdrucksstarken Italieners Fabrizio Rosselli, der mit seinem Publikumsassistenten Leon und einer Vielzahl grüner Kübel eine kurzweilige Show aufs Parkett zauberte. Die Schweizer Wakouwa Teatro brachten den wirklich kleinsten Zirkus respektive die Überreste des größten Zirkus der Welt in die Dolomitenhalle. Sie bewiesen: Wer die Unterhaltungskunst im Blut hat, der braucht nicht viele Accessoires, um sein Publikum in den Bann zu ziehen.