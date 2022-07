Der Lienzer Stadtmarkt hat sich in seinen 22 Bestandsjahren zur "Institution" für Regionalität und Direktvermarktung etabliert. Die Eröffnung vom neuen "Genuss Laden 24/7" in der Messinggasse 14 in Lienz ist ein weiterer Meilenstein einer einzigartigen Erfolgsgeschichte. "Mit dieser innovativen Neuerung setzt der Lienzer Stadtmarkt einmal mehr einen kraftvollen Impuls für die Region und erweitert sich zum Stadtmarkt 4.0", freut sich Stadtentwickler Oskar Januschke bei der offiziellen Eröffnung am Mittwoch.