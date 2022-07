Die Stadtgemeinde Lienz ruft erstmals ein "Schulstartgeld für Erstklässler" ins Leben.

Für das Schuljahr 2022/2023 wird jedem schulpflichtigen Kind mit Hauptwohnsitz in Lienz – das vom Kindergarten in eine der drei Lienzer Volksschulen oder in die Sonderschule wechselt – zum Schulbeginn ein einmaliges Schulstartgeld in Höhe von 100 Euro gewährt. "Hierbei handelt es sich um eine einmalige, freiwillige Leistung der Stadtgemeinde Lienz", informiert die Lienzer Bürgermeisterin Elisabeth Blanik (SPÖ) und lässt wissen, dass mit aktuellem Stand 93 Kinder heuer in Lienz eingeschult werden.

Knapp 100 Einschulungen

"Mit dieser finanziellen Unterstützung sollen die Ausgaben für die notwendigen Besorgungen für die Erstausstattung zum Schulstart zumindest teilweise gedeckt werden", sagt Blanik. Der Beschluss wurde einstimmig beschlossen.

Erziehungsberechtigte können sich das Schulstartgeld gegen Vorlage eines Nachweises über den Schulbesuch im Bürgerservicebüro der Stadtgemeinde bar auszahlen lassen.

Doch damit nicht genug: Gerlinde Kieberl (Grüne) informiert, dass auch der Umweltausschuss Erstklässlern heuer eine Jausenbox und eine Trinkflasche zur Verfügung stellt. Das Jausenset wurde gemeinsam mit dem Abfallwirtschaftsverband entwickelt.