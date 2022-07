Ein Blitzschlag löste am Montag gegen 23.30 Uhr einen kleinflächigen Brand im Bereich Kienburg im Gemeindegebiet von Matrei in Osttirol aus. Auf einer Seehöhe von 1300 Metern war ein Gebiet von 20 Quadratmetern betroffen. Aufgrund der Dunkelheit und der Unzugänglichkeit des betroffenen Geländes konnte die Bekämpfung des Brandes erst am Dienstag um 8 Uhr gestartet werden.

Weil es auf vier Rädern erst nicht möglich war, wurde die Mannschaft der Freiwilligen Feuerwehr vom Polizeihubschrauber gebracht. In weiterer Folge wurde auch aus der Luft mittels Löschwasser-Außenlastbehälter das Feuer in Schach gehalten. Um 14 Uhr wurde "Brand aus" gegeben. Im Einsatz standen die Freiwilligen Feuerwehren Huben, St. Johann im Walde und Prägraten mit 56 Einsatzkräften und sieben Fahrzeugen sowie fünf Flughelfer der Freiwilligen Feuerwehren Oberlienz, Obertilliach, Nikolsdorf, Virgen und Prägraten am Großvenediger.

Verletzt wurde bei dem Zwischenfall niemand, die Schadenshöhe und die Brandursache sind laut Polizei noch unklar.