Die produzierenden Gestalter der New Design University (NDU) St. Pölten trafen sich vergangenen Freitag, 22. Juli, in Lienz zur Verleihung des Peter-Bruckner-Preises in seiner ehemaligen Werkstatt. 22 Projekte wurden im Vorfeld von Studierenden und Absolvent des Studiengangs "Design, Handwerk & materielle Kultur" eingereicht. In der Ehrenburgstraße 2 wurde zudem eine Kleinserie des Siegerprojekts präsentiert. Als Anerkennung für das Schaffen des Lienzer Schlossermeisters wurde diese Auszeichnung erstmals vergeben.

"Mit dem Peter-Bruckner-Preis möchten wir mit der jungen Generation und anhand konkreter Produkte und Prozesse das Potenzial der Verbindung von Entwurf und Produktion am Beginn des 21. Jahrhunderts diskutieren", so Stefan Moritsch, Initiator und Professor an der New Design University.

Design-Schaukasten für Designer

Mit der Umsetzung des Siegerprojekts, einem Schaukasten für den öffentlichen Außenbereich, tritt Martin Koberwein als Preisträger in Bruckners Fußstapfen. Im Rahmen seiner Abschlussarbeit entwickelte Koberwein eine "freie Verkaufsfläche" für Kleinprodukte. Passanten können die so ausgestellten Produkte im Original begutachten und bei Interesse über einen QR-Code direkt bestellen.

Das Siegerprojekt: Schaukasten für den Außenbereich von NDU-Absolvent Martin Koberwein © Partik & Fürst

Mit diesem Konzept setzte sich Koberwein gegen 22 Mitbewerber durch. "Der 'Schaukasten für den öffentlichen Raum' hat die Jury aufgrund der Originalität der Fragestellung und der außergewöhnlichen Detailausarbeitung des technisch komplexen Prototyps überzeugt", so die Jury bestehend aus Marco Dessi, Andrea Moya Hoke und Stefan Moritsch.

Siegerprojekt geht in Produktion

Neben 1000 Euro Preisgeld erhielt Koberwein auch die Übernahme der Produktions- und Materialkosten für die Herstellung einer Kleinserie des prämierten Projektes im Rahmen einer Design Residency. Zusätzlich zur Verleihung des Peter-Bruckner-Preises wurden auch fünf Anerkennungspreise an Theresa Binder, Daniel Hummel, Roxanne Kury, Laurenz Kyral und Sarah Lehner vergeben.

Andreas Kraler, geschäftsführender Gesellschafter der Hella-Gruppe, vergab die Preise an die jungen Talente. Auch WKO-Bezirksstellenobfrau Michaela Hysek-Unterweger sowie Kustode und Kurator Rainald Franz gratulierten den Preisträgerinnen und Preisträgern. Katharina Maria Bruckner, Tochter von Hans Peter Bruckner, hieß alle Gäste bei der Veranstaltung willkommen.