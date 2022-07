Gesunde und motivierte Mitarbeiter sind extrem wichtig für Unternehmen. Doch geeignete Fachkräfte zu finden, gestaltet sich für viele Arbeitgeber als immer größere Herausforderung. So auch in Osttirol. Um Mitarbeiter zu gewinnen und zu halten, lassen sich viele Arbeitgeber deshalb etwas einfallen, wie etwa die Verantwortlichen der vier Wohn- und Pflegeheime in Osttirol (Lienz, Nußdorf-Debant, Sillian, Matrei), die aktuell rund 460 Mitarbeiter (Voll- und Teilzeit) zählen.