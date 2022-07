Am frühen Sonntagnachmittag, 24. Juli, wurde die Feuerwehr Virgen zu einem Waldbrand alarmiert. Da der Brandherd unzugänglich war, wurde ein Hubschrauber angefordert und ein Erkundungsflug durchgeführt. Daraufhin wurde entschieden, die Mannschaft per Tau zum Brandherd zu fliegen. Die Bodenmannschaft wurde in weiterer Folge durch Löschwasserabwürfe durch die Libelle Tirol unterstützt. Somit konnte der entstehende Waldbrand bereits in der Anfangsphase bekämpft werden und weiterer Schaden verhindert werden. Der Einsatz konnte gegen 17 Uhr beendet werden.

Die Libelle Tirol brachte das Wasser auf den Berg © KK/FF Virgen