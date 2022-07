"Und täglich grüßt das Murmeltier" trug sich am vergangenen Samstag, den 23. Juli, wortwörtlich zu, und zwar mitten in der Stadt. Am Abend musste die Freiwillige Feuerwehr Lienz zu einer außergewöhnlichen Tierrettung ausrücken. Die Kameraden staunten nicht schlecht, als sie die Meldung erhielten, dass sich ein Murmeltier im Fernmeldezentrum mitten in der Stadt aufhalten würde.

Das verschreckte Murmeltier versteckte sich unter einem Heizkörper © Feuerwehr Lienz

Und tatsächlich: Drei Feuerwehrleute, ausgerüstet mit Kescher und Marderfalle, machten sich auf Murmeltierfang und wurden fündig. Schon bald gelang es ihnen, das Tier einzufangen.

Wieder in Freiheit

Nach einer kurzen Autofahrt wurde der verirrte Bergbewohner auf das Zettersfeld gebracht, um es dort wieder in seine verdiente Freiheit in den Bergen zu entlassen. Wie das Murmeltier überhaupt erst mitten in die Stadt gelangen konnte, darüber wird spekuliert.

Möglicherweise hat das "Murmele" sich am Berg in einem Auto verkrochen und trat so unfreiwillig den Weg in die Stadt an. Für die Tierretter der Feuerwehr Lienz war jedenfalls nach rund einer Stunde der Einsatz beendet.