Ein Murmeltier mitten in der Stadt? Wo gibt es denn so was? In Lienz in Osttirol. "Wir haben ja schon so einiges gerettet – Katzen, Hunde, Dachse, Waldkäuze, Mauersegler und exotische Vogelarten", heißt es von der Stadtfeuerwehr Lienz. "Aber ein Murmeltier mussten wir bisher noch nie einfangen."

Das änderte sich am Samstag. Da kam es zu einer "außergewöhnlichen und absolut nicht alltäglichen Tierrettung", berichtet Pressesprecher Thomas Müllmann. "Wir staunten nicht schlecht, als wir die Meldung erhielten, dass sich ein Murmeltier im Fernmeldezentrum mitten in der Stadt aufhalten würde", schreibt die Feuerwehr auf ihrer Homepage.

Zurück in die Berge

Ausgestattet mit einem Kescher und einer Marderfalle, machten sich drei Mann auf Murmeltierfang. Schon bald gelang es, das Tier einzufangen und nach kurzer Autofahrt in die Berge, genauer gesagt auf das Zettersfeld zu bringen. "So wurde das Tier wieder in seine verdiente Freiheit entlassen", wie die Feuerwehr berichtet. Die Vermutung liege nahe, dass das "Murmele" sich am Berg in den Motorraum eines Autos verkrochen habe und so unfreiwillig den Weg in die große Stadt fand. Nach rund einer Stunde war der Einsatz für die Tierretter beendet.