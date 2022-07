Jetzt haben sich auch die Tiroler Grünen festgelegt, wie sie personell in die Landtagswahl am 25. September gehen. Das Spitzenduo Gebi Mair und Petra Wohlfahrtstätter stand bereits vor der gestrigen digitalen Wahl fest. Die Plätze dahinter waren begehrt. Aus Osttiroler Sicht ist die spannendste grüne Personalie Christian "Alpi" Altenweisl. Der gebürtige Obertilliacher lebt mittlerweile in Hall, ist Landessprecher der Grünen und will auch in den Landtag.