Schon etliche Jahre widmet Georg Glahn sein Leben dem sozialen Engagement. Der 70-Jährige war über 25 Jahre Rettungssanitäter, davon 17 Jahre Ortsstellenleiter in Sillian. Als der gelernte Koch in seine verdiente Pension ging, ließ er die Jungen ans Werk. Doch ganz ohne ehrenamtliche Arbeit konnte Glahn nicht leben. So kam ihm der Gedanke, eine Tafel in Sillian zu eröffnen, was er 2015 in die Tat umsetzte. "Nach einem Informationsabend meldeten sich 30 Freiwillige, die unbedingt mithelfen wollten", so der Teamleiter über den Start. Die derzeit 28 ehrenamtlichen Helfer versorgen 26 Familien.