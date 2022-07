Eine schlechte und eine gute Nachricht gibt es wenige Tage vor dem Start des 31. Olala Straßentheaterfestivals zu vermelden. Das Gastspiel des französischen Zirkus Galiapat muss aufgrund von zwei Covid-Fällen in der Künstlergruppe abgesagt werden. Der Ticketpreis werde automatisch rückerstattet, heißt es von der Festivalorganisation. Da nun das Zelt nicht zur Verfügung steht und das Wetter laut Prognosen für die Wochenmitte keine Stabilität verspricht, werden die Abend- und Nachmittagsveranstaltungen in die Dolomitenhalle verlegt. Somit beginnt das Festival nun mit dem Gastspiel von Christian Hölbling: „Helfried singt!“ einen Tag später, am Dienstag 26. Juli um 20 Uhr.

Es gibt aber auch gute Neuigkeiten: Die Olala-Organisation konnte innerhalb von 24 Stunden ein hochklassiges Ersatzprogramm für Mittwochabend auf die Beine stellen: Ennio Marchetto – der blitzschnelle Papierzauberer – kehrt mit all seinen Stars auf die Bühne in Lienz zurück. Wo kann man schon ein derartig dichtes Staraufgebot an einem Abend erleben? Tina Turner, Freddie Mercury, Madonna, Céline Dion, Gloria Gaynor, Marilyn Monroe, Whitney Houston, Conchita, Elvis, Eminem, Cher, Pavarotti, Andrea Berg, Helene Fischer, Rammstein, Boney M, Lagerfeld, Einstein, Mona Lisa und viele mehr.

Das ist im Übrigen die letzte Möglichkeit Ennio live in Lienz zu erleben, der sich mit Jahresende von der Bühne verabschiedet. Tickets ab sofort online auf www.olala.at erhältlich.