Spektakuläre Riesenschaukel eröffnet in Matrei

Mit Video. Über der Prossegg-Klamm in Matrei geht eine alpine Riesenschaukel in 140 Metern Höhe in Betrieb. Der "Teufelssprung" beginnt mit 40 Metern freien Fall. Sprünge nur am Wochenende möglich.