Der Südtiroler Waffel- und Süßwarenhersteller Loacker steigerte seinen Umsatz im Jahr 2021 um 9 Prozent auf 281 Millionen Euro. „Nach dem pandemiebedingten Rückgang 2020 haben wir damit wieder das Niveau von 2019 erreicht“, erklärt der Präsident des Verwaltungsrates, Ulrich Zuenelli. Knapp eine Milliarde Stück „Loacker“ wurden innerhalb des Jahres produziert, weltweit verkauft und wohl auch vernascht. Rund 1.021 Mitarbeiter sind für den Waffelhersteller tätig, davon rund 600 in Südtirol und 380 in Heinfels in Osttirol. Weitere Mitarbeiter sind in den Vertriebsgesellschaften in Deutschland und der USA, sowie im Dolomites Milk in Vintl und in den Haselnussproduktionen in der Toskana beschäftigt, welche im Eigentum von Loacker sind.