Jasmin Simoner heißt die Osttiroler Bezirksspitzenkandidatin der Neos bei der Tiroler Landtagswahl im September. Die 31-Jährige ist gebürtig aus Lienz, studierte Japanologie und Wirtschaft in Wien, lebte in China, arbeitete in Wien und fand vor einem Jahr über die „Zruck Hoam“-Messe wieder ihren Weg nach Osttirol. Sie arbeitet in der Durst-Tochterfirma „Prepress“ als Business Analyst sowie Projektmanagerin und nutzt ihr Sprachtalent für Übersetzungen in Chinesisch und Japanisch.