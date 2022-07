Seit mehreren Wochen geht in Lienz das Gerücht von einer "illegalen Moschee" um. Diese soll im östlichen Teil der Schweizergasse, beim Kriegerdenkmal in der Nähe des "Goldenen Sterns" liegen. Moschee ist allerdings der falsche Ausdruck, viel mehr geht es um "einen muslimischen Gebetsraum". Ähnliche Gerüchte gab es in der jüngeren Vergangenheit schon öfters, Recherchen dahingehend sind im Sand verlaufen. Allerdings: Die jetzigen Gerüchte dürften stimmen. Es gibt mehrere Indizien. Gibt man in der Online-Suchmaschine Google "Lienz Moschee" ein, erscheint ein entsprechender Eintrag mit Verweis auf die Schweizergasse. Ein Anrainer, welcher anonym bleiben möchte, schildert gegenüber der Kleinen Zeitung: "Die Männer treffen sich beim Freiheitskämpfer-Denkmal, diskutieren laut, und gehen dann hinein." Seit Anfang des Jahres beobachte er die Situation. Ein Lokalaugenschein der Kleinen Zeitung hat ergeben: Die Angaben stimmen.