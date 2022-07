Unter der Leitung von Kapellmeister Thomas Frank lud die Musikkapelle Gaimberg kürzlich zu einem Konzert unter dem Motto "Viva la vida - Hits aus 4 Jahrzehnten" zum Pavillon in Gaimberg ein. Durch den trommelnden Einmarsch des Schlagzeugregisters mitten durch das Publikum, mit fließendem Übergang in das Musikstück „African Symphonie“ wurde das Konzert eindrucksvoll eröffnet. Anna Huber führte mit Hintergrundwissen und netten Geschichten durch 40 Jahre Popmusik und stellte gekonnt Verbindungen zwischen den einzelnen Stücken her. Nach dem namensgebenden Stück „Viva la vida“ von Coldplay folgten einige ruhigere Nummern wie „The Cream of Clapton“, die Ballade „Denksch no an mi“ und „The Sound of Silence“.

Nach der Pause ging es mit „Fascinating Drums“, einem spannenden Solostück für das Schlagwerkregister, weiter. Obwohl die Schlagwerker bei allen Beiträgen sehr gefordert waren, fanden sie noch Ressourcen für Verkleidungen und Showeinlagen. Mit „Africa“ von Toto und „The Final Countdown“ von der Rockband Europe standen im zweiten Teil sehr schwungvolle und mitreißende Hits am Programm. Einen besonderen Höhepunkt bildeten die Gesangseinlagen der Querflötistin Sandra Tiefnig, die bei „Tage wie diese“ und „Heal the World“ der Musikkapelle ihre Stimme lieh.