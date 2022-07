Da kracht es, noch bevor es richtig losging. Ähnlich dem Erfolgsmodell des Schulclusters Defereggental wollten sich auch die Volksschule Prägraten, die Volksschule Virgen sowie die Mittelschule Virgental zum Schulcluster Virgental zusammenschließen. Dazu reichten die drei Schulleiter Melanie Gröfler (VS Prägraten), Stefan Bachmann (VS Virgen) und Gerhard Wörister (MS Virgental) sowie die zwei Bürgermeister Dietmar Ruggenthaler (Virgen) und Anton Steiner (Prägraten) im Dezember 2020 einen Antrag beim Amt der Tiroler Landesregierung ein. In einem Schulcluster können bestenfalls Infrastruktur, Personal und Förderungen schulübergreifend eingesetzt werden - ein Vorteil für kleinere Schulen wie die Volksschule Prägraten mit zwei Klassen.