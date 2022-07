Das Scheitern der voreilig zur Gletscherehe stilisierten Skipistenfusion von Ötz- und Pitztal markiert eine Zeitenwende im Tiroler Tourismus. Denn die Volksbefragung in St. Leonhard ist prototypisch für den Sinneswandel im Land. Bisher galt Natur- und Gletscherschutz vor allem als Sache von denen, die nicht in den Tälern leben, wo Seilbahnen und Skipisten am verlässlichsten für Wohlstand sorgen. Dass sich nun eine Standortgemeinde gegen den absehbaren wirtschaftlichen Vorteil eines solchen Projekts entscheidet, zeigt ein schnelleres Umdenken in der Bevölkerung, als ihr zugetraut wurde.