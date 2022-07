St. Ulrich am Pillersee

Osttiroler Feuerwehr-Jugend räumte bei Landesbewerb ab

Die Jugendgruppe Assling-Lienz "3" wurde Landesmeister in der Kategorie Silber. Die anderen beiden Gruppen kamen in die Top-Fünf der Kategorie Bronze. Die Defereggentaler erhielten ein Abzeichen in Bronze.