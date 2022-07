"30 Jahre Olala gehen auch an mir nicht spurlos vorbei", schmunzelt Hans Mutschlechner. Doch, dass das Olala-Mastermind noch nicht zum alten Eisen zählt, beweist er wenige Sekunden später, als er mit spitzbübischem Grinsen aus dem Vorwort des ersten Olala-Bildbandes zum 30-Jahr-Jubiläum vorliest: "Alles begann mit einem Gitarrist', äh Gitterrost." Es geht um jenes Schlüsselerlebnis, das ihn und Eberhard Forcher 1978 zur Gründung des Kulturvereins Ummi Gummi und 1992 des Straßentheaterfestivals Olala führte. Ein Mann in Amsterdam, in einem Käfig, der über die gesamten Nachtstunden versuchte, mit einem Grillrost auf den Knien einen Plastikfisch mit einem kaputten Feuerzeug anzuzünden. Ein müheloses Unterfangen, aber eine kongeniale Straßenperformance. "So etwas Schräges hatten wir noch nie gesehen und unsere Nachahmungsversuche in der Heimat fanden keinen Anklang", lässt Mutschlechner wissen.