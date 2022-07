Am Sonntag lenkte ein 34-jähriger Slowake einen Bus von der Slowakei kommend in Richtung Südtirol. Bei einem Halt bei einer Tankstelle in Lienz beschwerte sich ein Fahrgast (eine 37-jährige Slowakin) beim Lenker über dessen angeblich aggressive Fahrweise und teilte ihm mit, dass sie aussteigen wolle. Daraufhin stieß der Mann die Frau zu Boden und schlug auf sie ein.

Die anderen Fahrgäste schritten ein und brachten den Mann dazu, von der Frau abzulassen und sich zu beruhigen. Der 34-Jährige fuhr weiter, die 37-Jährige verblieb schließlich bei der Tankstelle und zeigte den Vorfall bei der Polizei an. Im Zuge einer sofortigen Fahndung konnte der Bus von einer Streife der Polizeiinspektion Sillian angehalten werden. Der Lenker wurde vorübergehend festgenommen. Er wird auf freiem Fuß angezeigt.