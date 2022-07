Wie vergangene Woche berichtet, ist es im Gemeindegebiet von Lavant (Bezirk Lienz) am Wochenende von 8. bis 10. Juli zu Schafsrissen gekommen. Am vergangenen Wochenende wurden nun weitere vier tote und ein verletztes Schaf amtstierärztlich untersucht, ein weiteres totes Schaf wurde am Montag nachgemeldet. Aufgrund des Rissbildes besteht der konkrete Verdacht auf einen Wolf als Verursacher. Proben für die genetischen Untersuchungen wurden genommen. Vor wenigen Tagen wurden in Obertilliach drei tote Schafe entdeckt, in Anras gab es ein totes und zwei verletzte Schafe auf einer Alm.