Was macht den Unistandort Lienz besonders? In seinem Abschluss-Interview mit der Kleinen Zeitung bescheinigte der scheidende PHTL-Direktor Peter Girstmair der Uni Lienz einen steinigen Weg zum erfolgreichen Universitätsstandort. Der langjährige Beobachter und Arbeitsgruppenmitglied vermisst das Alleinstellungsmerkmal, das ein peripherer Standort brauche, um erfolgreich Studierende in die Region zu locken - aber auch um Osttirolerinnen und Osttiroler im Bezirk zu halten. Das gewünschte Spezifikum konnte man bis dato noch nicht finden, sagte Girstmair, merkte aber gleichzeitig an, dass sich der Campus (mittlerweile ohne Technik) Lienz in einer Findungsphase befindet.