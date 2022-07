Olala

Montag, 25. bis Samstag, 30. Juli, Lienz Stadtzentrum und Dolomitenhalle.

Ab Montag wird Lienz wieder zur Bühne des berühmten internationalen Straßenfestivals "Olala". Künstlerische Vielfalt, mit Straßen- und Zirkusgruppen aus elf Ländern erwartet die Besucher.

Nähere Info sowie Programm finden Sie unter https://www.olala.at/

Suntowner in Concert

Dienstag, 26. Juli, Lienzer Hauptplatz, ab 18.30 Uhr.

Die Musiker von "Suntown Music" sorgt in dieser Woche beim Dienstagskonzert am Hauptplatz für gute Musik und einen feinen Sommerabend.

Kraftwerkführung

Donnerstag, 28. Juli, Kraftwerk Amlach, 19 Uhr.

Mit einer Jahresleistung von ca. 219 Gigawattstunden zählt Amlach zu den wichtigsten Kraftwerken der Tiwag und deckt einen Großteil des Osttiroler Energiebedarfs.

Das Forum Land & Wirtschaftsbund Tirol lädt alle Interessierten zur Führung mit anschließender Diskussion- und Fragerunde.

Kolpingstüberl Flohmarkt

Donnerstag, 28. Juli und Freitag, 29. Juli, Kolpinghaus, jeweils 9 bis 12 Uhr und 16 bis 19 Uhr.

Geschirr, Deko, Gastro-Utensilien, Küchengeräte und mehr sind erhältlich. Ein Teilerlös wird dem Projekt "Wasser zum Leben" von Bischof Reinhold Stecher zugute kommen.

"Wirklich lei a Therater?"

Freitag, 29. Juli, Alter Kinosaal Matrei, 19 Uhr.

Die letzte von drei Aufführungen des Dreiakters "Wirklich lei a Theater?" aus der Feder von Karl Staller wird in Matrei auf die Bühne gebracht. Zum 60-Jahr-Jubiläum bringt die Bäuerinnenorganisation das autobiografische und humorvolle Theaterstück mit Schauspielern aus ganz Osttirol auf die Bühne.

Eintritt: Freiwillige Spende.

Der Reingewinn fließt in den Sozialfond der Osttiroler Bäuerinnen.

Auf der Bühne: Franz Valtiner, Peter Köck, Theresa Lindsberger, Judith Schönegger und Stefan Wibmer. © KK/LK Tirol/Natalie Kollnig

Genusspilgern

Freitag, 29. Juli, Filialkirche St. Georg in Kals/Fraktion Großdorf, 14 bis 18 Uhr.

Spirituell-kultureller Spaziergang entlang des Bergpilgerweges "Hoch und Heilig" mit Eva Oberhauser. Nach einer kurzen Einstimmung geht es zur Pfarrkirche St. Rupert in Kals. Anschließend geht es weiter zum Braugasthof Glocknerblick, wo die Pilgerwanderung ihren kulinarischen Ausklang findet.

Anmeldung bis 25. Juli unter (04852) 65 133- die Teilnehmerzahl ist mit 20 Personen beschränkt.

Libellen-Exkursion

Samstag, 30. Juli, Parkplatz Schloss Bruck, 9 Uhr.

Eine halbtägige Libellen-Exkursion mit Oliver Stöhr von der Naturkundlichen Arbeitsgemeinschaft Osttirol (NAGO) findet in ausgewählten Gewässern um Lienz statt. Treffpunkt ist um 9 Uhr beim Parkplatz Schloss Bruck an der Isel.

Empfohlene Ausrüstung: festes Schuhwerk, Bestimmungsbuch, Fotoapparat, Fernglas, Lupe, Proviant und Sonnenschutz.

Diese Exkursion ist nur bei einer warmen, sonnigen und möglichst windstillen Witterung möglich. Eine witterungsbedingte Absage erfolgt auf http://www.nago-osttirol.at/

Die Heidelibelle ist auch in Osttirol zu finden © (c) IMAGO/blickwinkel (IMAGO/A. Trepte)

Insteinfeier

Sonntag, 31. Juli, Insteinkapelle/Lienzer Dolomiten, 11 Uhr.

An gefallene Kameraden wird am Sonntag inmitten der Lienzer Dolomiten gedacht. Zum 39. Mal findet in der Gedenkstätte Nahe der Dolomitenhütte die Instein-Bergmesse statt. Ab 11 Uhr wird der Festgottesdienst von Pfarrer Siegmund Bichler zelebriert. Musikalisch umrahmt wird die Feier von der Bläsergruppe der Musikkapelle Tristach.

Die Auffahrt zur Dolomitenhütte ist bis 10.30 Uhr mautfrei. Menschen mit Gehbehinderung werden von der Dolomitenhütte zur Gedenkstätte gefahren.

Famliliensonntag

Sonntag, 31. Juli, Schloss Bruck, 14 Uhr.

"Krikel-Krakel-Kreativ" Der Phantasie freien Lauf lassen können kleine Künstler ab sechs Jahren beim Kinderworkshop auf Schloss Bruck.

Anmeldung unter: (04852) 625 80-83 oder museum@stadt-lienz.at notwendig.