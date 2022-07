In erstaunlich rüstigem Zustand steht Stefanie Oberhammer vor der Vollendung ihres 103. Lebensjahres. Geboren wurde sie am 17. Juli 1919 in Oberdrauburg. Im Alter von vier Jahren kam sie nach Sillian und hat dort auch ihr ganzes langes Leben verbracht. Erst im Alter von 97 Jahren ist sie in das Wohn- und Pflegeheim Sillian eingezogen. Von Anfang an fühlte sie sich in ihrer neuen Wohnumgebung sehr wohl. Gut gepflegt und bestens behütet vom Betreuungs- und Pflegepersonal des Wohn- und Pflegeheimes verbringt sie ihre Tage in der Wohngemeinschaft des Heimes und nimmt gerne an den verschiedenen Angeboten der sozialen Betreuung und Aktivierung teil.