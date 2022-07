Aus Platzgründen hat die Familie Sprenger die Post im Spar-Markt in Ainet aufgelassen. Aber es hat sich jemand gefunden, der weiterhin dafür sorgt, dass in der Gemeinde für Postdienste sorgt. Sonja und Thomas Achhorner vom Café SonTag haben sich bereit erklärt, die Postpartner-Filiale zu übernehmen. Am 12. Juli eröffnete Bürgermeisterin Berta Staller gemeinsam mit Thomas Bramberger, Christian Uhlschmid, Maik Schmidpeter und Johann Walder als Vertreter der Post AG die neue Niederlassung. Briefe, Pakete und Post-Express-Sendungen können aufgegeben und abgeholt werden. Selbstverständlich sind auch bare Ein- und Auszahlungen auf Konten (bis 3000 Euro) sowie Pensionsauszahlungen weiterhin möglich. Öffnungszeiten sind von 8 bis 16 Uhr.