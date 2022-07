Ein Open-Air-Abend mit Lagerfeuerstimmung, einheimische Spezialitäten

und ein geselliges Beisammensein, die Musik dabei stets im

Vordergrund inmitten der einzigartigen Deferegger Natur. Das ist die im letztem Jahr ins Leben gerufene Konzertveranstaltung "Schwefelbrunn Acoustic", die vom 16. bis 17. Juli in St. Jakob stattfinden wird. Den Auftakt am Samstag machen ab 16 Uhr die Osttiroler Formation Fourtunez und die Nordtiroler Sängerin Denise Beiler ("The Voice of Germany"), die die einzigartige Location mit rhythmischen Klängen erfüllen. Rechtzeitig zum Sonnenuntergang betritt der heimische Singer & Songwriter Norman Stolz mit seiner Band die Bühne, bevor die Kufsteiner Partyband The Officers den Konzertabend zu späterer Stunde ausklingen lässt.