Laut wurde sie diese Woche getrommelt, die Radstrategie 2030 des Landes Tirol. Ein Leuchtturmprojekt im Zeichen von Klimaschutz, Nachhaltigkeit, Sport und Gesundheit soll sie sein. Den Weg zu einem führenden Radland der Alpen will das Land konsequent weitergehen. In Nordtirol sind derzeit 140 Kilometer Radweg in Bauvorhaben. Osttirol ist nicht dabei. Oberland und Lienzer Talboden sind für die Pedalritter bestens erschlossen. Im Iseltal herrscht noch über weite Strecken Steinzeit. Und es läuft Gefahr, dort auch zu bleiben - von St. Johann bis Prägraten, im Defereggental und in Kals.