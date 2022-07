Herr Girstmair, Sie treten mit 31. Juli Ihre Pension an. Gehen Sie mit einem lachenden oder einem weinenden Auge?

Mir geht's richtig gut, ich freue mich auf das, was kommt. Aber es ist auch traurig. Das Schuljahr war erfolgreich, wir sind gut aus der Pandemie gekommen. Wenn ich zurückschaue, sehe ich viel, das gelungen ist. Zum Beispiel denke ich mit Freude an die Projekte in Tansania (2006 bis 2013) zurück, wo Schüler nachhaltig Photovoltaik-Anlagen aufgebaut haben.