Die Gerüchteküche im Lienzer Talboden brodelt seit Wochenbeginn. Es heißt, der Betrieb der Firma Staffler, die in der Branche Leder, Häute und Felle tätig ist, sei geschlossen worden. Die Firmeninhaber hätten 15 Leute entlassen und die Lkw des Unternehmens stünden zum Verkauf. Als Grund wird kolportiert, die Behörde habe strenge und teure Auflagen für die Abwasserentsorgung erteilt. Geschäftsführer Mike Staffler sagte in einem kurz angebundenen Gespräch, dass das so nicht stimme. Für nähere Auskünfte war er aber nicht bereit.



Inzwischen informierte Staffler aber Oswald Kuenz, den Bürgermeister von Lavant, wo der Betrieb steht. Kuenz lässt wissen: "Es gibt den Sommer über eingeschränkten Betrieb, das stimmt. Die Lkw-Fahrer wurden stempeln geschickt. Lkw Werden aber nicht verkauft und entlassen wurde niemand." Im Herbst wollen die Eigentümer des Unternehmens überlegen, wie intensiv es weiter gehen soll. Als Grund für das Zurückfahren des Betriebes wurde der geringere Absatz von Häuten und Fellen in den letzten zwei Coronajahren genannt. Kuenz weiß: "Die Lager sind voll."