Kirchenmusikwochen

18. Juli bis 22. Juli, Landwirtschaftliche Lehranstalt Lienz, jeweils von 19.30 bis 22 Uhr.

Hier finden Sie die Termine für die Workshops im Rahmen der Kirchenmusikwoche 2022. Anmeldung unter (04852) 65 133 erbeten.

Montag, 18. Juli: "Ein Sommerabend für Kirchenchöre" mit Alois Lorenz Wendlinger.

Dienstag, 19. Juli: "Schöne, leichte Stücke für den Neuanfang im Chor" mit Josef M. Doeller.

Donnerstag, 21. Juli: "Chorvesper, Evensong -ein musikalisches Abendgebet" mit Alois Lorenz Wendlinger.

Freitag, 22. Juli: "Unsere liebsten Volkslieder" mit Alexander Steinbacher.

Suntowner in Concert

Dienstag, 19. Juli, Lienzer Hauptplatz, ab 18.30 Uhr.

"Ed Stean" sorgt in dieser Woche beim Dienstagskonzert am Hauptplatz für gute Musik und einen feinen Sommerabend.

Sommerkonzert

Mittwoch, 20. Juli, Lienzer Hauptplatz, 20 Uhr.

Sonntag, 24. Juli, Lienzer Hauptplatz, 20 Uhr.

Diese Woche sorgen am Mittwoch die Musikkapelle Oberlienz und am Sonntag die Eisenbahner Stadtkapelle Lienz für musikalische Abendunterhaltung am Lienzer Hauptplatz.

Burgsommer

Donnerstag, 21. Juli, Burg Heinfels, 20 Uhr.



Im Rahmen des Heinfelser Burgsommers, kündigt sich am Donnerstag die Gruppe "Di Vogaiga" an. Wenn die fünf Musiker aufspielen bzw. vorgeigen, dann klingt das nicht nur vertraut und normal. Zuweil wecken die kreativen Musiker sogar den Eindruck, als würden sie ihren Auftritt "vergeigen", was jedoch durchaus beabsichtigt ist, denn sie wollen überraschen und staunen machen.

Mit dem Programm "Von Heiter bis Mondschein" verführen Erich Feichter (Violine, Gitarre), Anna Feichter (Violine), Ulli Mattle (Cello, Harfe, singende Säge), Günther Hopfgartner (Steirische Harmonika) und Peter Paul Hofmann (Kontrabass, Perkussion) ihr Publikum mit Stücken aus der hauseigenen Musikschmiede zum romantischen Träumen und verschmitzten Schmunzeln.

Tickets erhältlich unter: 0664-167 70 78 (täglich von 10 bis 18 Uhr).

Musik im Sinnron

Freitag, 22. Juli, Kulturhaus Sinnron Dölsach, 20 Uhr.

Der Dreierformation "Anlång" sorgt mit Klarinette, Steirische, Schwegeln, Dudelsack sowie mit Geige und Bass für ein gelungenes Sommerkonzert.

Kartenvorverkauf im Atelier Marianna in der Tirolerstraße.

"Picknick im Park"

Samstag, 23. Juli, Pfarrpark Debant, 19.30 Uhr.

Die Marktmusikkapelle Nußdorf-Debant lädt zum Sommernachtskonzert. Die Besonderheit dieses Jahr ist, dass kein Ausschank in gewohnter Form angeboten wird, sondern die Konzertbesucher Speisen und Getränke selber mitbringen. An einem beliebigen Ort am Veranstaltungsgelände wird dann gepicknickt und das Konzert genossenen.

Blutspenden

Sonntag, 24. Juli, Dorfsaal Prägraten, 16 bis 20 Uhr.

Das Rot-Kreuz-Team steht bereit und nimmt freiwillige Blutspenden entgegen. Blutspendeausweis und Lichtbildausweis nicht vergessen!

Jede Spende zählt. © (c) imago images/photo2000 (photo2000 via www.imago-images.de)

Famliliensonntag

Sonntag, 24. Juli, Schloss Bruck, 14 Uhr.

"Die Spiele sind eröffnet" heißt es beim Spieleturnier auf Schloss Bruck. Kinder ab sechs Jahren können sich in verschiedenen Disziplinen, wie Geschicklichkeit, Denksport und Stärke beweisen.

Anmeldung unter: (04852) 625 80-83 oder museum@stadt-lienz.at notwendig.