Vor 110 Jahren wurde in der Venedigergruppe, im Maurertal in 2208 Metern Seehöhe, gesägt, gemörtelt, geschraubt und gehämmert. Der Bau der Rostocker Hütte durch die gleichnamige junge Sektion hatte begonnen. 110 Jahre später: Wieder wurde gesägt und geschraubt. Der Hobbyheimwerker Volker Werner von der Ostsee zimmerte bei der Hütte eine Jubiläumsbank aus ausgedienten Küstenmaterialien: Aus alten Buhnenköpfen sowie Bohlen aus Bongossi, welche zuvor in der Warnowerft in Warnemünde ihre Aufgaben erfüllten, entstand eine zirka zwei Meter breite Bank.