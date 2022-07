Nach seinem Transfer in die Serie A bereitet sich Sandi Lovric derzeit mit seiner neuen Mannschaft Udinese Calcio in Osttirol auf die neue Saison vor. In der alten Heimat von Lovric wird es heute um 18 Uhr ein Testspiel gegen Rapid Lienz (Unterliga West) geben. Auf die Spieler von Rapid Lienz wartet ein Erlebnis, das sie sicher nicht so schnell vergessen werden.