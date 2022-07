Seit wenigen Tagen läuft das Voting der Platzwahl 2022. Im Vorjahr kam mit dem Gribelehof in Lienz der Gesamtsieger des schönsten Gastgartens sogar aus Osttirol. Im diesjährigen Voting werden die schönsten Plätze am Wasser, in ganz Osttirol und Kärnten, gesucht. Sie, unsere Leserinnen und Leser, haben Ihre Lieblingsplätze nominiert und wir haben die beliebtesten zwölf Plätze in Osttirol ins Rennen geschickt. Nach den ersten Votingtagen zeigen sich bereits die ersten Tendenzen - doch noch ist nichts entschieden, das Blatt kann sich bis zu Votingabschluss am 28. Juli noch wenden.

Naherholungsgebiet Aineter Teich

Auf dem dritten Platz befindet sich derzeit der Aineter Teich. Das barrierefreie Naherholungsgebiet in unmittelbarer Nähe zum Iselradweg wurde erst heuer im Frühjahr umgestaltet: Mehr Bänke und Ruheinseln wurden aufgestellt, das Wasser durch eine Bachumleitung beruhigt. "Wir wollen den Teich demnächst offiziell eröffnen, da würde sich ein Sieg besonders gut treffen", sagt Bürgermeisterin Berta Staller, die stellvertretend für die Gemeinde geschmeichelt ist und im Gemeindehaus für die Wahl werben möchte.

Den Enten am Aineter Teich zuschauen, lässt einen zur Ruhe kommen © Ruggenthaler

Der idyllische Geheimplatz

Auf dem zweiten Platz rangiert der Alte Tristacher See. Etwas westlicher von der Badeanlage des größten Naturbadesee Osttirols liegt in völliger Idylle der sogenannte "Alte See". Dieser befindet sich im Gemeindegebiet Amlach und ist ein richtiger Geheimtipp, der besonders von Einheimischen gerne als Ruheplatzerl aufgesucht wird. "Es ist fantastisch oben zu sitzen und die Natur zu genießen", schwärmt der Amlacher Bürgermeister Stefan Clara. Er möchte mit Mundpropaganda und Werbung im Lokal "Am Platzl" die Wahl promoten.

© KK/Bettina Strobl

Dieser See spielt die erste Geige

Auf dem Platzwahl-Thron sitzt derzeit der Geigensee in Hopfgarten im Defereggental. Kein Wunder, hat auch schon der Bürgermeister selbst mitgestimmt. "Natürlich, das lasse ich mir nicht entgehen. Der Geigensee ist ein sensationelles Platzerl", sagt Markus Tönig. Der auf 2400 Metern Sehöhe gelegene See am Regenstein, dem Hausberg der Hopfgartner, ist ein beliebtes Ausflugsziel - gleichermaßen für Touristen und Einheimische. "Die Wanderung dorthin ist ein Pflichtprogramm für jeden Hopfgartner", erklärt Tönig. Die Geigenseer-Hütte bietet eine schöne Übernachtungsmöglichkeit und von der Spitze des Regensteins erkennt man, dass die Seeform tatsächlich einer Geige ähnelt. "Es würde uns stolz machen, den schönsten Platz Osttirols beheimaten zu dürfen", sagt der Bürgermeister, der über die Deferegger App "gem2go" Werbung machen möchte.

Weitere Plätze in Lauerstellung

Doch auch weitere Plätze haben noch durchaus veritable Siegchancen. Hinter den Top-Dreien in Lauerstellung liegen derzeit der Klapfsee bei Obertilliach, das Außergschlöss in Matrei, der Debantbach im Debanttal und der Dorfersee in Kals. Derzeit etwas abgeschlagen sind der Teich bei Schloss Bruck, die Ochsenlacke auf der Brunnalm in St. Jakob und der Obersee am Staller Sattel. Wer sein "Lieblingsplatzerl" am Wasser unterstützen möchte, kann noch bis zum 28. Juli abstimmen.