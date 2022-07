Für den Neubau und die Adaptierung der Unterkünfte für betreute Jugendliche im Schloss Lengberg im Osttiroler Nikolsdorf hat die Landesregierung beschlossen, einen Wettbewerb für ArchitektInnen mit gemeldetem Kanzleisitz in Osttirol durchzuführen. Geänderte gesetzliche Bestimmungen zur Betreuung von Jugendlichen erfordern etwa die Umgestaltung von Mehrbett- in Einzelzimmer. „Eine Machbarkeitsstudie hat im Vorfeld ergeben, dass ein Neubau des Unterkunftsgebäudes im Bereich des Parkplatzes am zweckmäßigsten und wirtschaftlichsten ist, um alle Voraussetzungen zu erfüllen. Wir wollen an diesem Standort eine optimale Unterbringung garantieren“, betont Landesrat Johannes Tratter.