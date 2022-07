Die diesjährigen europäischen Energy Awards wurden am Montag durch das Bundesministerium für Klimaschutz verliehen. Zahlreiche heimische e5-Gemeinden konnten auch 2022 ihre Position im internationalen Spitzenfeld behaupten. Von den insgesamt 19 ausgezeichneten österreichischen Gemeinden wurden 12 mit dem eea Award in Silber prämiert, sieben sicherten sich mit dem eea Award in Gold die höchste Auszeichnung.



„Ich möchte allen österreichischen Gemeinden, die sich tatkräftig für den Klimaschutz und die effiziente Nutzung von Energie einsetzen, meinen Dank aussprechen und speziell den heuer ausgezeichneten Kommunen herzlich gratulieren. Österreichs Gemeinden sind für den Klimaschutz unverzichtbar und ein wichtiger Hebel, wenn es darum geht, die Energie-Abhängigkeit und Erpressbarkeit im Bereich fossiler Energieträger zu beenden. Denn diese großen Herausforderungen können wir nur gemeinsam bewältigen“, so Klimaschutzministerin Leonore Gewessler anlässlich der Verleihung.