Janik Webhofer aus Anras ist Lehrling im Gannerhof des Vier Hauben-Kochs Josef Mühlmann. Er steht vor dem Abschluss seiner Lehre. Gemeinsam mit seinem Schulkollegen Julian Bischoff, Lehrling im Hotel Engel in Grän im Tannheimertal, überzeugte er in der Berufsschule in Absam mit einem Pop up-Projekt. Küche und Restaurant mussten einen Tag lang selbstständig geführt werden. Dieses Projekt legte Webhofer dann seinem Lehrherrn Mühlmann vor. "Ich war von derart begeistert, dass ich meinem Lehrling und Julian Bischoff anbot, ein derartiges Pop up im Gannerhof zu machen." Die Lehrlinge haben eingeschlagen und vergangenen Samstag wurden sie vor den Vorhang geholt - gemeinsam mit ihren Helfern, den Lehrlingen Lennart Holzmeister (Leitenhof in Scheffau am Wilden Kaiser) und Tristan Schwuchow (Jagdhof im Stubaital).