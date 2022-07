Reinhold Pitterle hat sich am gestrigen Sonntag zu seiner letzten Reise aufgemacht, jener zu Gott. Der langjährige Priester von St. Jakob und Dekan des Dekanats Matrei ist im Alter von 71 Jahren verstorben. Pitterle bereitete sich auf die Sonntagsmesse in der Pfarrkirche St. Justina in Assling vor. Den Gottesdienst, welchen er im Beisein seines Bruders Elmar, der in Oberösterreich als Geistlicher tätig ist, feiern wollte, durfte er nicht mehr erleben.